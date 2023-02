Sobe o número de mortos após naufrágio de embarcação na Itália

Apoie o 247

247 - Pelo menos 45 pessoas morreram após o naufrágio de um barco com imigrantes na região da Calábria, na Itália. A embarcação bateu contra rochas em um mar agitado.

De acordo com informações da polícia e da guarda costeira italiana, ao menos 81 pessoas sobreviveram ao naufrágio, e 22 foram encaminhadas ao hospital.

A embarcação tinha imigrantes do Irã, do Paquistão e do Afeganistão.Mais de 100 pessoas estavam a bordo do navio.

