Sobe para 126 o número de mortos em enchentes na Europa

247 - Mais de 120 pessoas morreram e milhares estão desaparecidas por conta das fortes chuvas dos últimos dias na Europa, principalmente na Alemanha e na Bélgica, que estão fazendo com que os rios transbordem e, assim, provocando alagamentos.

Na Alemanha, país mais afetado, 106 mortes foram confirmadas até o momento e 1,3 mil estão desaparecidos apenas em um distrito ao sul de Colônia, no oeste do país. Esta é a maior tragédia na Alemanha desde 1962, quando uma enchente no Mar do Norte matou cerca de 340 pessoas.

Na Bélgica são 20 mortos e 20 desaparecidos na Bélgica.

Leia reportagem da Reuters sobre o assunto:

Por Martin Schlicht e David Sahl (Reuters) - Mais de mil pessoas estão desaparecidas e mais casas foram destruídas em áreas atingidas por inundações no oeste da Alemanha e na Bélgica nesta sexta-feira.

Comunidades inteiras estão em ruínas desde que rios transbordaram e varreram cidades pequenas e vilarejos dos Estados alemães da Renânia-Palatinado e Renânia do Norte-Vestfália, na Bélgica e na Holanda.

"Foi tão horrível, não conseguimos ajudar ninguém. As pessoas gesticulavam pelas janelas", disse Frank Thel, um morador de Schuld, à Reuters diante de uma pilha de destroços na cidade, onde vários edifícios desmoronaram.

"As águas estão subindo cada vez mais. É assustador", disse Thierry Bourgeois, de 52 anos, na cidade belga de Liege.

A infraestrutura foi completamente destruída, e a reconstrução custará muito tempo e dinheiro, disse a premiê da Renânia-Palatinado, Malu Dreyer, à emissora ZDF.

"O sofrimento só aumenta", acrescentou.

Cerca de 1.300 pessoas estão desaparecidas no distrito de Ahrweiler, ao sul de Colônia, informou o governo distrital no Facebook.

Redes de telefonia móvel estão inativas em algumas das regiões assoladas por inundações, o que impede familiares e amigos de rastrearem seus entes queridos.

Mais ao norte, em Erftstadt, perto de Colônia, várias casas desabaram na manhã desta sexta-feira, e equipes de resgate estão tendo dificuldade para alcança moradores de barco. Estradas ao redor de Erftstadt estão intransitáveis, já que foram varridas pelas inundações.

Não ficou claro se houve baixas, já que os agentes de resgate tinham que contar com walkie-talkies para repassar informações.

"A rede desmoronou completamente. A infraestrutura desmoronou. Os hospitais não conseguem receber ninguém. As casas de repouso tiveram que ser esvaziadas", disse a porta-voz.

O ministro alemão do Interior, Horst Seehofer, disse à revista Spiegel que o governo federal pretende fornecer apoio financeiro às regiões afetadas o mais rápido possível, acrescentando que um pacote de medidas deve ir ao gabinete para receber aprovação na quarta-feira.

