Sobe para 63 número de mortos após furacão Ida, nos Estados Unidos

247 - O número de mortos pelo desastre do furacão Ida, que atingiu o estado americano de Luisiana e a costa Leste do país há uma semana, subiu para 63. Em Luisiana, 13 pessoas morreram; nos estados de Nova York, Nova Jersey e Connecticut, pelo menos 50 pessoas morreram, de acordo com dados oficiais deste domingo (5).

Os ventos atingiram 240 km/h. Em Luisiana, cerca de 600.000 pessoas estão sem energia.

“A perda humana foi tremenda”, disse a governadora de Nova York Kathy Rochul. “Uma mulher chorou em meus braços, uma mulher de 89 anos. Ela não tinha mais nada depois de morar naquela casa por mais de 40 anos", contou. (Com informações da Al Jazeera).

