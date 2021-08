Sobe para 724 o números de mortos por terremoto no Haiti

247 - Autoridades do Haiti anunciaram que o número de mortes confirmadas pelo terremoto que atingiu o país na manhã de ontem subiu para 724 pessoas. Outras 2.800 pessoas ficaram feridas em decorrência do tremor de magnitude 7,2. As informações são da agência de proteção civil do país. A informação é do portal UOL.

O terremoto ocorreu ontem às 08h29 (9h29 de Brasília) a 12 km da cidade de Saint-Louis-du-Sud, localizada a cerca de 160 km da capital haitiana Porto Príncipe, segundo dados do Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Muitos edifícios desabaram durante o poderoso terremoto, prendendo centenas de moradores sob lajes de concreto.

De acordo com a reportagem, os habitantes se mobilizaram para socorrer as vítimas feridas. "As primeiras intervenções, realizadas tanto por socorristas profissionais como por membros da população, permitiram retirar muitas pessoas dos escombros", afirmaram os serviços de Defesa Civil.

Mais de 1.800 pessoas ficaram feridas no terremoto e os poucos hospitais nas regiões afetadas lutam para fornecer atendimento de emergência.

O chefe do governo, Ariel Henry, que sobrevoou as áreas mais afetadas de helicóptero no sábado, anunciou que o estado de emergência foi declarado por um mês nos quatro departamentos afetados pela catástrofe.

