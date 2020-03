Sobe para nove o número de mortos pelo Coronavírus nos EUA

O vírus já atinge 15 estados e centenas de pessoas no país mais desenvolvido do mundo edit

247 - Aumenta para nove o número de mortos por coronavírus nos Estados Unidos, afirma reportagem da CBS News. Todas as mortes ocorreram no estado de Washington.

Por volta de terça, 3, de manhã tinha mais de 100 casos em 15 estados do país. Os mais recentes a terem aparecido foram nos estados da Geórgia e de New Hampshire, segundo a reportagem.

Nas redes sociais, a hashtag #COVID-19 é o quinto assunto mais comentado do país. A crise em torno do vírus, que atinge agora quase todos os países do mundo, inclusive os com maior economia, como é o caso dos EUA, tende a piorar.