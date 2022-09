Sobrinha de Dom Phillips participa de protesto silencioso contra Bolsonaro em Londres

Apoie o 247

247 - Manifestantes ingleses e brasileiros repudiaram a visita de Jair Bolsonaro em Londres, no Reino Unido, onde foi para participar do funeral da rainha Elizabeth II.

O ato aconteceu próximo à embaixada e foi um protesto silencioso em que eram exibidos cartazes citando os crimes ambientais de Bolsonaro e contra à humanidade.

Domonique Davies, sobrinha de Dom Phillips, jornalista assassinado em junho deste ano no Vale do Javari (AM) junto com o indigenista Bruno Pereira, estava presente no protesto e compartilhou um vídeo de bolsonaristas gritando com os manifestantes.

“Estávamos lá para contestar sua presença no Reino Unido e mostrar solidariedade a Dom e Bruno, mas também a todos os indígenas e outros que foram assassinados na Amazônia”, disse Davies.

"Pessoalmente, acho que ele não é bem-vindo em solo britânico. E ele não é bem-vindo no funeral da rainha", disse Clare Handford, documentarista que era amiga íntima de Phillips. “Ele é responsável pela destruição da floresta amazônica e pela profanação dos povos indígenas e ele deve ser combatido”, acrescentou.

O correspondente do The Guardian na América Latina, o jornalista Tom Phillips compartilhou um vídeo dos bolsonaristas gritando contra o protesto. “Que cenas vergonhas em um momento de luto nacional”, escreveu Tom.





