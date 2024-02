Soldado russo desertor é morto a tiros na Espanha

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik - O desertor Maxim Kuzminov, que sequestrou um helicóptero militar russo Mi-8 e fugiu para a Ucrânia, foi morto no município espanhol de Villajoyosa, relatou a agência de notícias espanhola EFE na segunda-feira, citando fontes.

Na segunda-feira, a mídia ucraniana relatou que um corpo acreditado ser de Kuzminov havia sido encontrado em Villajoyosa. Mais tarde, a RBC-Ucrânia informou que um representante da Inteligência de Defesa do Ministério da Defesa da Ucrânia confirmou a morte de Kuzminov. No entanto, a Guarda Civil Espanhola disse à RIA Novosti que não podia confirmar os relatórios sobre o assassinato do piloto russo desertor.

continua após o anúncio

A Guarda Civil inicialmente investigou o incidente como um acerto de contas, já que a vítima sofreu meia dúzia de ferimentos de bala, e então seu corpo foi atropelado por um carro, disse o relatório.

Em 2023, a mídia ucraniana relatou que um piloto russo supostamente sequestrou um helicóptero de Kursk, na Rússia, e voou para a Ucrânia depois que a inteligência ucraniana o convenceu a fazer isso. Havia também duas pessoas a bordo com o piloto russo, mas elas foram mortas. O Ministério da Defesa da Rússia não comentou a situação.

continua após o anúncio

Moscou não tem informações sobre o suposto assassinato do desertor russo Maxim Kuzminov na Espanha, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta terça-feira (20).

"Não tenho conhecimento de quaisquer mensagens provenientes dos canais diplomáticos. Não temos informações sobre este incidente", disse Peskov aos repórteres quando questionado se o Kremlin tinha quaisquer detalhes sobre o incidente.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: