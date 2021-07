Somente neste ano já ocorreram 60 massacres na Colômbia

De acordo com o Indepaz, nos 60 massacres 221 pessoas foram assassinadas na Colômbia edit

247 - O Instituto de Estudos para o Desenvolvimento e a Paz (Indepaz) informou nesta quinta-feira (29) que durante 2021 pelo menos 60 massacres foram registrados na Colômbia, informa a Telesul.

De acordo com balanço do Indepaz, 221 pessoas foram assassinadas no país sul-americano neste tipo de incidente violento.

O genocídio na Colômbia não para. O Indepaz alerta que até o momento foram contabilizados somente durante este ano assassinatos de 103 líderes sociais e 31 ex-combatentes que participaram do processo de paz.

O instituto detalha em seus relatórios que desde a assinatura dos Acordos de Paz em 2016 entre o Estado e as ex-Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia - Exército do Povo (FARC-EP), 1.219 líderes sociais e 280 ex-combatentes foram assassinados.

