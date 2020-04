Somente unido, o mundo poderá enfrentar a pandemia do coronavírus

Em uma reunião virtual de emergência na última quinta-feira, os líderes do G20 deram passos na direção certa. Mas ainda estamos longe de ter uma resposta global coordenada e articulada que atenda à magnitude sem precedentes do que estamos enfrentando, afirma o secretário-geral da ONU, Antonio Guterrez edit

247 - "Longe de achatar a curva de infecção, ainda estamos muito atrasados. A doença levou inicialmente 67 dias para infectar 100.000 pessoas. Em breve, 100.000 pessoas e mais serão infectadas diariamente. Sem uma ação concertada e corajosa, o número de novos casos certamente aumentará para milhões, levando os sistemas de saúde ao ponto de ruptura, deixando as economias e as pessoas em desespero, com as pessoas mais pobres sendo as mais afetadas", afirma o chefe das Nações Unidas.

"Devemos nos preparar para o pior e fazer todo o possível para evitá-lo. Aqui está um apelo à ação, baseado em ciência, solidariedade e políticas inteligentes, para fazer exatamente isso.

"Somente unindo o mundo será capaz de enfrentar a pandemia do covid-19 e suas conseqüências devastadoras", enfatiza.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso