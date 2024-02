'Somos totalmente dependentes do lítio da China', diz a presidente da Comissão Europeia, Von Der Leyen

A dirigente destacou a importância estratégica do país asiático no fornecimento do elemento químico edit

Agência Sputnik - A União Europeia está "totalmente dependente" da China para o lítio, uma vez que o bloco importa 97% de suas necessidades do material do país, afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na quinta-feira.

"Observamos que a China, nos últimos 20 a 30 anos, comprou estrategicamente mina após mina globalmente. Eles adquirem a matéria-prima, têm os procedimentos de processamento na China e depois têm o monopólio dessa matéria-prima. Pegue o lítio: 97% do lítio que usamos na União Europeia vem da China. Portanto, somos totalmente dependentes disso da China", disse von der Leyen durante seu discurso de abertura no Diálogo da Indústria de Tecnologia Limpa em Bruxelas.

Em setembro de 2023, a mídia relatou que a UE corria o risco de se tornar tão dependente da China para baterias de íon-lítio até 2030 quanto era da Rússia para combustíveis fósseis antes desta última lançar sua operação militar especial na Ucrânia em fevereiro de 2022.

