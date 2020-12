Sonda lunar chinesa retorna à Terra, com sucesso total na missão

A cápsula da sonda lunar chinesa Chang'e-5 retornou e pousou com sucesso na China, trazendo amostras lunares para a Terra pela primeira vez em 44 anos edit

247 - A cápsula de retorno da sonda chinesa Chang'e-5 com dois quilos de amostras de solo lunar pousou com sucesso no norte da China, informou a agência de notícias Xinhua. Dessa forma, a China se tornou o primeiro país nos últimos 44 anos a realizar uma missão bem-sucedida de entregar amostras geológicas da superfície lunar à Terra.

Em 6 de dezembro, depois de coletar amostras de solo e rochas lunares, a sonda Chang'e-5 foi acoplada com sucesso ao módulo orbital e montagem de retorno que o trouxe de volta à Terra. A China é agora o terceiro país a trazer amostras do satélite natural para a Terra, depois dos EUA e a antiga União Soviética.

Durante a sua missão, a sonda Chang'e-5 exibiu a bandeira do país asiático na lua. A bandeira, de 200 centímetros de largura por 90 de altura, foi desenhada com o auxílio de um tecido especial que garante a preservação de sua cor e forma em condições extremas de temperatura e radiação, informa a RT.

