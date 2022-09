Sonia Guajajara disputa com Zelensky e Assange principal prêmio de direitos humanos da Europa

Apoie o 247

247 - A líder indígena brasileira Sonia Guajajara disputa o principal reconhecimento de direitos humanos na Europa, o Prêmio Sakharov, com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o fundador do WikiLeaks, Julian Assange. A informação é da coluna do Jamil Chade no portal Uol.

A indicação para concorrer ao prêmio parte de cada bloco do Parlamento Europeu. Guajajara foi indicada pelo bloco ecologista, que destacou sua atuação na defesa florestal e na luta pelos direitos indígenas. Guajajara é "inspiradora", segundo a eurodeputada Anna Cavazzini, que alerta: "Os povos indígenas estão sob ameaça, especialmente no Brasil."

A líder indígena também já havia sido eleita uma das cem pessoas mais influentes do mundo pela revista Time , em maio deste ano.

Além de Zelensky e Assange, também concorrem ao prêmio o povo ucraniano, pela "defesa de seu país e da democracia e liberdade europeias" na guerra contra a Rússia, e a Comissão Colombiana da Verdade, que atua para esclarecer o conflito armado no país iniciado em meados da década de 1940.

O Prêmio Sakharov existe desde 1988, tendo sido o líder sul-africano Nelson Mandela seu primeiro contemplado. A premiação é dada a indivíduos ou organizações atuantes pela defesa da "liberdade de pensamento."

