Soros é "velho, rico, teimoso e perigoso", diz chanceler indiano

RT - O ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, e outras autoridades criticaram o bilionário George Soros por sugerir que o escândalo em torno do Grupo Adani, ligado ao primeiro-ministro Narendra Modi, poderia trazer um "renascimento democrático" para o país.



Soros disse durante a Conferência de Segurança de Munique na quinta-feira que as alegações de fraude contra o conglomerado multinacional, chefiado pelo associado de longa data do primeiro-ministro, Gautam Adani, "enfraqueceriam significativamente o domínio de Modi sobre o governo federal da Índia... Posso ser ingênuo, mas espero uma renascimento democrático na Índia".



Esses comentários não passaram despercebidos em Nova Delhi, com Jaishankar respondendo no sábado ao bilionário de 92 anos e ativista político neoliberal. O ministro das Relações Exteriores descreveu Soros como "velho, rico, obstinado e perigoso" porque está disposto a investir seu dinheiro em "moldar narrativas".



"Pessoas como ele acham que uma eleição é boa se a pessoa que eles querem ver vencer e, se a eleição apresentar um resultado diferente, dirão que é uma democracia falha", acrescentou.

Jaishankar também lembrou que Soros, que dirige a Open Society Foundation e patrocina inúmeras ONGs em todo o mundo, nem sempre acertou em suas previsões. "Alguns anos atrás, ele realmente nos acusou de planejar tirar a cidadania de milhões de muçulmanos, o que obviamente não aconteceu. Foi uma sugestão ridícula", disse o ministro.



O chefe do Ministério para Mulheres e Desenvolvimento Infantil da Índia, Smriti Irani, comentou que a recente declaração do investidor húngaro-americano "não foi apenas uma tentativa de ferir a imagem da Índia; se você ouvi-lo com atenção, ele fala em mudança de regime".



"A Índia sempre derrotou as potências estrangeiras sempre que foi desafiada e continuará a derrotá-las no futuro também", disse Irani aos jornalistas na sede do Partido Bharatiya Janata (BJP), no poder.



O segundo maior partido do país, o Congresso Nacional Indiano (INC), também rejeitou as tentativas de Soros, muitas vezes chamado de "defensor do globalismo", de se intrometer nos assuntos internos da Índia.



"Se o 'golpe de Adani ligado ao PM' desencadeará um renascimento democrático na Índia depende inteiramente do Congresso, dos partidos de oposição e de nosso processo eleitoral. Não tem nada a ver com George Soros", escreveu o secretário-geral do INC, Jairam Ramesh, no Twitter.

