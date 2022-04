Uma cópia do livro em russo foi encontrada no quartel onde o batalhão neonazista Azov estava estacionado edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Uma cópia de 'Mein Kampf', o manifesto político do líder do Partido Nazista, Adolf Hitler, foi descoberta em uma base do Batalhão Azov em Mariupol, relatou um correspondente do Sputnik.

Segundo o correspondente, uma cópia do livro em russo foi encontrada no quartel onde o batalhão neonazista estava estacionado.

Os membros do Azov foram amplamente acusados ​​de cometer crimes de guerra no Donbass, incluindo sequestro, tortura e saques em massa. O simbolismo utilizado por alguns dos grupos diretamente envolvidos no conflito guarda uma forte semelhança com os símbolos nazistas. O New York Times anteriormente se referiu a eles como "abertamente neonazistas" em 2015, mas de repente mudou sua retórica este ano (adivinhe por quê).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mein Kampf, publicado em 1925, foi onde a ideologia de Hitler, que serviu de base para as atrocidades e crimes de guerra que mais tarde caracterizaram seu tempo no poder, começou a tomar forma. O julgamento internacional de Nuremberg de 1945-46 acusou a antiga liderança da Alemanha nazista de uma série de crimes graves, incluindo violação de acordos internacionais e bilaterais, condução de uma guerra global de agressão e crimes contra a humanidade e a paz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde 2010, Mein Kampf foi banido na Rússia como material extremista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE