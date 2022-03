Apoie o 247

ICL

TASS - O status da Crimeia como parte da Rússia não é negociável, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, em entrevista à Al-Jazeera.

"A Crimeia faz parte da Rússia e não é negociável", enfatizou.

Após o golpe de fevereiro de 2014 na Ucrânia, as autoridades da Crimeia realizaram um referendo sobre a reunificação com a Rússia. A maioria dos eleitores apoiou a ideia (96,7% na Crimeia e 95,6% na cidade de Sebastopol), com a participação chegando a 80%. Em março de 2014, o presidente russo Vladimir Putin assinou o tratado sobre a reunificação da Crimeia com a Rússia, que foi ratificado pela Assembleia Federal em 21 de março de 2014. No entanto, Kiev se recusou a reconhecer a independência da Crimeia e sua decisão de se reunir com a Rússia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE