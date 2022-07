Steve Bannon, ex-assessor de Trump, é julgado por desafiar intimação do Congresso

CPI apresentou evidências em uma audiência televisionada na semana passada de que Bannon falou com Trump pelo menos duas vezes em 5 de janeiro, um dia antes do ataque ao Capitólio edit

(Reuters) - Começa nesta segunda-feira a seleção do júri para o julgamento criminal de Steve Bannon, ex-assessor presidencial de Donald Trump que enfrenta acusações de ter desafiado uma intimação de comitê do Congresso que investiga o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos Estados Unidos pelos apoiadores de Trump.

Bannon, de 68 anos, está enfrentando duas acusações por desacato ao Congresso depois que ele se recusou a dar depoimentos ou documentos ao comitê da Câmara dos Deputados.

Bannon tentou sem sucesso persuadir o juiz distrital dos EUA Carl Nichols a adiar seu julgamento, argumentando que as audiências televisionadas do comitê poderiam tornar mais difícil para ele ter um júri justo e imparcial.

O comitê apresentou evidências em uma audiência televisionada na semana passada de que Bannon falou com Trump pelo menos duas vezes em 5 de janeiro, um dia antes do ataque ao Capitólio.

O comitê também exibiu um clipe de Bannon dizendo "todo o inferno vai acontecer amanhã" em um talk show de direita naquele dia. Ele fez esses comentários após sua primeira ligação com Trump, disse o comitê.

Outra audiência pode ser realizada esta semana, enquanto o julgamento continua.

Depois que Bannon foi acusado pela primeira vez no caso, ele alegou que não conseguiu atender ao pedido do comitê porque os materiais estavam cobertos por uma doutrina legal conhecida como privilégio executivo que mantém as comunicações presidenciais confidenciais.

O juiz decidiu que Bannon não pode usar o privilégio executivo como defesa em seu caso, e também não pode alegar que confiou no conselho de seu advogado quando se recusou a depor ou fornecer registros.

Trump disse a Bannon no início deste mês que estava renunciando a qualquer reivindicação de privilégio executivo, e desde então Bannon se ofereceu para depor perante o comitê.

