Steve Bannon, guru da extrema direita, se entrega à Justiça nos EUA

Apoie o 247

ICL

247 - Steve Bannon, ideólogo da extrema direita e ex-estrategista da campanha do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, se entregou nesta quinta-feira (8) às autoridades de Nova York para enfrentar acusações estaduais em um novo indiciamento relacionado a supostas fraudes em uma campanha privada de arrecadação de US$ 25 milhões para ajudar a construir o muro defendido por Trump ao longo da fronteira entre os EUA e o México.

Ele foi indiciado em duas acusações de lavagem de dinheiro, três acusações de conspiração e uma acusação de conspiração para fraudar. Segundo a CNN Brasil, o advogado Robert Costello disse que Bannon provavelmente se declarará inocente ao ser indiciado, o que deve acontecer ainda nesta quinta-feira.

As novas acusações ocorrem mais de um ano e meio depois que Trump perdoou Bannon nas horas finais de seu mandato na Presidência, livrando-o de um caso de fraude federal. Os perdões presidenciais, porém, cobrem acusações federais e não proíbem processos estaduais. A nova acusação contra Bannon foi feita pelo promotor público de Manhattan, Alvin Bragg.

Na terça-feira (6), Bannon qualificou as novas acusações como fruto de "nada mais do que um armamento político partidário do sistema de justiça criminal".

Em julho, um júri federal considerou Bannon culpado de desacato ao Congresso por desafiar uma intimação do comitê da Câmara que investigava o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. A sentença deverá ser proferida em outubro.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.