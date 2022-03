Stoltenberg, chefe da Otan, diz que forças do bloco não alteraram grau de preparação de suas armas nucleares

Apoie o 247

247 - O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, afirmou, nesta terça-feira, 1, que o bloco não aumentou o grau de preparação de suas forças nucleares, em entrevista à rede estadunidense NBC.

A declaração vem após o presidente russo, Vladimir Putin, ter colocado suas forças nucleares em alerta máximo, citando o que ele chamou de declarações “agressivas” de líderes dos países da Otan, especificamente da chanceler britânica, Liz Truss.

De acordo com Stoltenberg, a Otan tem a responsabilidade de assegurar que a situação no Leste Europeu não saia do controle.

Ele afirma que a Otan é uma aliança estritamente defensiva e que não irá ordenar uma intervenção militar na Ucrânia.

