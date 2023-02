Stoltenberg diz que a China 'representa uma ameaça' à Otan com mísseis de longo alcance e avanços militares

Apoie o 247

ICL

MOSCOU, 1º de fevereiro (Sputnik) - O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse nesta quarta-feira (1º) que a China representa uma ameaça à aliança com suas novas capacidades militares, incluindo mísseis de longo alcance e maior presença em várias regiões do mundo.



"O fato de a Rússia e a China estarem se aproximando e os investimentos significativos da China em novas capacidades militares avançadas apenas sublinham que a China representa uma ameaça, representa um desafio também para os aliados da Otan", disse ele em entrevista coletiva durante visita à Universidade Keio, em Tóquio.



Stoltenberg também disse que Pequim está investindo pesadamente em tecnologias militares avançadas, especialmente em mísseis de longo alcance que "podem atingir todo o território da Otan", bem como em sistemas de armas nucleares.



"Vemos que a China está se aproximando, os vemos no espaço cibernético, os vemos na África, no Ártico, mas também tentando controlar a infraestrutura crítica na Europa, então essa ideia de que a China não importa para a Otan está errada", disse ele.

No início do dia, Stoltenberg disse, durante uma coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, em Tóquio, que o comportamento da China era "uma questão de séria preocupação" tanto para o Japão quanto para a Otan.



O chefe da Otan faz uma visita oficial ao Japão de 31 de janeiro a 1º de fevereiro. Ele fez uma visita oficial a Seul de 29 a 30 de janeiro, onde se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da Coréia do Sul, Park Jin, o ministro da Defesa, Lee Jong-sup, e outros altos funcionários.



Em junho de 2022, a Otan adotou um novo conceito estratégico em sua cúpula em Madri. O conceito estratégico é o documento chave da organização, que confirma os valores e objetivos da aliança, e apresenta a estimativa coletiva da situação de segurança. O conceito de 2022 diz que as “ambições declaradas e as políticas coercitivas da China desafiam” os interesses, a segurança e os valores da Otan.

Japão e Otan concordam em aumentar a cooperação na região do Indo-Pacífico

O ministro das Relações Exteriores do Japão, Yoshimasa Hayashi, e Jens Stoltenberg concordaram durante reunião em Tóquio em fortalecer os laços bilaterais em várias áreas e aumentar a cooperação na região do Indo-Pacífico, disse o Ministério das Relações Exteriores do Japão nesta quarta-feira.



"Os lados trocaram opiniões sobre a situação na região do Indo-Pacífico e chegaram a uma conclusão comum de que é necessária uma cooperação estreita entre o Japão e a Otan", diz o comunicado.



A Otan e o Japão são parceiros que compartilham os mesmos valores fundamentais, e a cooperação entre eles será ainda mais fortalecida, afirmou o secretário-geral da aliança.



Hayashi, por sua vez, disse que a visita de Stoltenberg trouxe um "forte sinal" e foi de "grande importância".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.