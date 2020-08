StopBolsonaroMundial mobiliza atos em todo o mundo e nas redes sociais

247 - Coletivos e movimentos sociais do mundo inteiro organizaram para este domingo (23) o #StopBolsonaroMundial, grande mobilização internacional em protesto ao governo de Jair Bolsonaro, com foco na destruição da floresta amazônica e no genocídio dos povos da floresta e indígenas. Segundo os organizadores, pessoas em 79 cidades de 19 países estão se articulados nas redes.

Ao longo de todo o dia, está sendo realizada uma série de atos virtuais, como lives e tuitaços, além de protestos nas ruas, no caso de países onde a pandemia apresenta riscos menores. O perfil @StopBolsonaro no Twitter tem registrado manifestações em diversos lugares.

Um dos vídeos que circulou nas redes foi produzido pelo Coletivo Canoa, de Canoa Quebrada, no Ceará, que produziu o clipe “Capetão Cloroquina” (confira abaixo). Além de defender a cassação da chapa presidencial ainda este ano e realização de eleições diretas já, no clipe se denuncia a cumplicidade do governo federal com o desmatamento e o descaso aos povos originários durante a pandemia.

Hoje é dia de #StopBolsonaroMundial . Havendo nesse momento super Live em inglês. Durante todo dia, extensa programação. 18:30h darei meu recado ao vivo ao lado de grandes companheiras e companheiros. #StopBolsonaro 👊🏾🚩 pic.twitter.com/yMJekaf7JA — Marcelo Uchôa (@MarceloUchoa_) August 23, 2020

Canoa Quebrada na luta contra o Capetão Cloroquina #StopBolsonaroMundial https://t.co/dVrLXzG8iz — STOP BOLSONARO (@StopBolsonaro) August 23, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.