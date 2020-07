Submisso a Trump, Bolsonaro diz que torce por sua reeleição

Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (16) que torce pela reeleição de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, com quem desenvolve relação de submissão edit

Sputnik - "A gente torce pelo [Donald] Trump. Tenho certeza que vamos potencializar, e muito, o nosso relacionamento. Agora, se der o outro lado, da minha parte eu vou procurar, obviamente, fazer algo semelhante. Se eles não quiserem, paciência, né. O Brasil vai ter que se virar por aqui", disse Bolsonaro.

A eleição presidencial dos Estados Unidos está prevista para novembro e o principal opositor de Trump, do Partido Republicano, é Joe Biden, do Partido Democrata, que lidera as pesquisas de intenção de voto.

Bolsonaro afirmou que Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff tratavam os Estados Unidos "quase como inimigos, como opressores, imperialistas". O presidente brasileiro ainda disse que na "questão comercial tem muita coisa o Brasil e os Estados Unidos independente de qual partido, Republicano ou Democrata".

Bolsonaro também disse ter a "liberdade" de ligar para Trump "em qualquer momento".

