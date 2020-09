Submisso, Ernesto Araújo segue defendendo visita de Pompeo no Brasil

Ernesto Araújo segue com sua postura de completa submissão aos EUA e defendeu, mais uma vez, a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, a Roraima, na última sexta (18) edit

247 - O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, segue com sua postura de completa submissão aos EUA e defendeu nesta quinta-feira (24) a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, a Roraima, na última sexta (18), e creditou parte da polêmica envolvendo o ato a uma má tradução.

"Um dos elementos mencionados pelo secretário Mike Pompeo foi objeto de polêmica por uma má tradução como já se sabe, como foi publicado na imprensa. Foi traduzido que ele haveria dito 'Nosso mundo está consistente e a gente vai tirar essa pessoa e vai colocar no lugar certo', como se estivesse se referindo a Nicolás Maduro", disse Araújo, segundo informou o portal UOL.

Araújo sofreu diversas críticas de ex-chanceleres e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pela subordinação do Brasil aos EUA, representada pela visita de Pompeo, que aproveitou a subordinação do governo brasileiro para ameaçar indiretamente a Venezuela.