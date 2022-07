Subsidiária da Hyundai utilizou trabalho infantil em fábrica do Alabama, EUA

Uma subsidiária da Hyundai Motor Co utilizou trabalho infantil numa fábrica que fornece peças para a linha de montagem do fabricante de automóveis coreano edit

(Reuters) - Uma subsidiária da Hyundai Motor Co utilizou trabalho infantil numa fábrica que fornece peças para a linha de montagem do fabricante de automóveis coreano na vizinha Montgomery, Alabama, de acordo com a polícia da área, a família de três trabalhadores menores de idade, e oito antigos e atuais empregados da fábrica.

Os trabalhadores menores de idade, em alguns casos com apenas 12 anos, trabalharam recentemente numa fábrica de estampagem de metal operada pela SMART Alabama LLC, disseram estas pessoas. A SMART, listada pela Hyundai nos arquivos da empresa como uma unidade maioritária, fornece peças para alguns dos carros e SUVs mais populares construídos pelo fabricante de automóveis em Montgomery, a sua principal fábrica de montagem dos EUA.

Numa declaração na sexta-feira, a Hyundai (005380.KS)disse que "não tolera práticas de emprego ilegal em nenhuma entidade Hyundai. Temos políticas e procedimentos em vigor que exigem o cumprimento de todas as leis locais, estaduais e federais". Não respondeu a perguntas detalhadas da Reuters sobre os resultados desta história.

A SMART, numa declaração separada, disse que segue as leis federais, estaduais e locais e "nega qualquer alegação de que empregou conscientemente qualquer pessoa inelegível para o emprego". A empresa disse que depende de agências de trabalho temporário para preencher postos de trabalho e espera "que estas agências sigam a lei no recrutamento, contratação, e colocação de trabalhadores nas suas instalações".

A SMART não respondeu a perguntas específicas sobre os trabalhadores citados nesta história ou cenas no local de trabalho que eles e outras pessoas familiarizadas com a fábrica descrita.

A Reuters tomou conhecimento de trabalhadores menores de idade no fornecedor da Hyundai, na sequência do breve desaparecimento, em Fevereiro, de uma criança migrante guatemalteca da casa da sua família no Alabama.

A rapariga, que faz 14 anos este mês, e os seus dois irmãos, de 12 e 15 anos, trabalharam todos na fábrica no início deste ano e não iam à escola, de acordo com pessoas familiarizadas com o seu emprego. O seu pai, Pedro Tzi, confirmou o relato destas pessoas numa entrevista com a Reuters.

A polícia da família Tzi, a cidade natal adoptada da Enterprise, disse também à Reuters que a rapariga e os seus irmãos tinham trabalhado na SMART. A polícia, que ajudou a localizar a rapariga desaparecida, na altura da sua busca, identificou-a pelo nome num alerta público.

A Reuters não está a usar o seu nome neste artigo porque é menor de idade.

A força policial na Enterprise, a cerca de 45 milhas da fábrica em Luverne, não tem jurisdição para investigar possíveis violações da lei laboral na fábrica. Em vez disso, a força notificou o gabinete do procurador-geral do estado após o incidente, disse James Sanders, um detective da polícia da Enterprise, à Reuters.

Mike Lewis, porta-voz do gabinete do procurador-geral do Alabama, recusou-se a comentar. Não está claro se o gabinete ou outros investigadores contactaram a SMART ou a Hyundai sobre possíveis violações.

Os filhos de Pedro Tzi, que se inscreveram agora para o próximo período escolar, estavam entre uma coorte maior de trabalhadores menores de idade que encontraram emprego no fornecedor da Hyundai nos últimos anos, segundo entrevistas com uma dúzia de antigos e atuais empregados e recrutadores de mão-de-obra da fábrica.

Vários destes menores, disseram eles, abandonaram a escolaridade para trabalharem durante longos turnos na fábrica, uma instalação em expansão com um historial documentado de violações de saúde e segurança, incluindo riscos de amputação.

A maioria dos atuais e antigos funcionários que falaram com a Reuters fizeram-no na condição de anonimato. A Reuters não foi capaz de determinar o número preciso de crianças que podem ter trabalhado na fábrica SMART, o que os menores foram pagos ou outras condições do seu emprego.

A revelação do trabalho infantil na cadeia de fornecimento da Hyundai nos EUA poderia provocar reações negativas ao consumidor, à regulamentação e à reputação de um dos fabricantes de automóveis mais poderosos e rentáveis do mundo. Numa "política de direitos humanos" publicada online, a Hyundai diz que proíbe o trabalho infantil em toda a sua força de trabalho, incluindo os fornecedores.

A empresa disse recentemente que irá expandir-se nos Estados Unidos, planeando mais de 5 mil milhões de dólares em investimentos, incluindo uma nova fábrica de veículos eléctricos perto de Savannah, Geórgia.

"Os consumidores devem ficar indignados", disse David Michaels, o antigo secretário adjunto do trabalho dos EUA para a Administração da Segurança e Saúde no Trabalho, ou OSHA, com quem a Reuters partilhou as conclusões do seu relatório.

"Eles deveriam saber que estes carros estão a ser construídos, pelo menos em parte, por trabalhadores que são crianças e precisam de estar na escola em vez de arriscar a vida e a integridade física porque as suas famílias estão desesperadas por rendimentos", acrescentou ele.

Numa altura de escassez de mão-de-obra nos EUA e de perturbações na cadeia de fornecimento, os especialistas em trabalho disseram à Reuters que há riscos acrescidos de que as crianças, especialmente os migrantes indocumentados, possam acabar em locais de trabalho perigosos e ilegais para menores.

Em Enterprise, lar de uma movimentada indústria avícola, a Reuters relatou no início deste ano como um menor guatemalteco, que migrou para os Estados Unidos sozinho, encontrou trabalho numa fábrica local de processamento de frangos.

"Demasiado jovem"

O Alabama e as leis federais limitam os menores de 18 anos a trabalhar em operações de estampagem e prensagem de metais, tais como SMART, onde a proximidade de maquinaria perigosa pode colocá-los em risco. A lei do Alabama também exige que as crianças com 17 ou menos anos sejam matriculadas na escola.

Michaels, que é agora professor na Universidade George Washington, disse que a segurança nos fornecedores Hyundai com sede nos EUA foi uma preocupação recorrente na OSHA durante os seus oito anos à frente da agência até à sua partida em 2017. Michaels visitou a Coreia em 2015, e disse ter avisado os executivos da Hyundai que a sua grande procura de peças "just-in-time" estava a causar lapsos de segurança.

A fábrica SMART constrói peças para os populares modelos Elantra, Sonata, e Santa Fe, veículos que até Junho representaram quase 37% das vendas da Hyundai nos EUA, segundo o fabricante de automóveis. A fábrica tem recebido repetidas sanções da OSHA por violações de saúde e segurança, mostram os registos federais.

Uma análise dos registos da Reuters mostra que a SMART foi avaliada com pelo menos 48.515 dólares em sanções da OSHA desde 2013, e foi multada mais recentemente este ano. As inspecções da OSHA na SMART documentaram violações, incluindo riscos de esmagamento e amputação na fábrica.

A fábrica, cujo website diz ter a capacidade de fornecer peças para até 400.000 veículos por ano, também teve dificuldades em reter mão-de-obra para acompanhar a procura da Hyundai.

Em finais de 2020, a SMART escreveu uma carta aos funcionários consulares norte-americanos no México em busca de um visto para um trabalhador mexicano. A carta, escrita pelo Director Geral da SMART, Gary Sport, e revista pela Reuters, dizia que a fábrica estava "gravemente carente de mão-de-obra" e que a Hyundai "não tolerará tais deficiências".

A SMART não respondeu às perguntas da Reuters sobre a carta.

No início deste ano, os advogados entraram com uma acção judicial contra a SMART e várias firmas de pessoal que ajudam a fornecer aos trabalhadores vistos norte-americanos. O processo, apresentado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Geórgia em nome de um grupo de cerca de 40 trabalhadores mexicanos, alega que alguns empregados, contratados como engenheiros, foram ordenados a trabalhar, em vez disso, em empregos menores.

SMART em documentos do tribunal chamados alegações no processo de "sem fundamento" e "sem mérito".

Muitos dos menores na fábrica foram contratados através de agências de recrutamento, de acordo com os actuais e antigos trabalhadores SMART e recrutadores de mão-de-obra local.

Embora as empresas de recrutamento de pessoal ajudem a preencher postos de trabalho industriais a nível nacional, têm sido frequentemente criticadas pelos defensores do trabalho porque permitem aos grandes empregadores externalizar a responsabilidade de verificar a elegibilidade dos empregados para trabalhar.

Um antigo trabalhador da SMART, um migrante adulto que partiu para outro emprego na indústria automóvel no ano passado, disse que havia cerca de 50 trabalhadores menores de idade entre os diferentes turnos da fábrica, acrescentando que conhecia alguns deles pessoalmente. Outro ex-trabalhador adulto da SMART, um cidadão americano que também deixou a fábrica no ano passado, disse que trabalhava ao lado de cerca de uma dúzia de menores no seu turno.

Outra ex-empregada, Tabatha Moultry, 39 anos, trabalhou na linha de montagem da SMART durante vários anos até 2019. Moultry disse que a fábrica tinha uma elevada rotatividade e que contava cada vez mais com trabalhadores migrantes para acompanhar as intensas exigências de produção. Ela disse que se lembrava de trabalhar com uma rapariga migrante que "parecia ter 11 ou 12 anos de idade".

A rapariga viria trabalhar com a sua mãe, disse Moultry. Quando Moultry perguntou a sua verdadeira idade, a rapariga disse que tinha 13 anos. "Ela era demasiado nova para trabalhar naquela fábrica, ou em qualquer outra fábrica", disse Moultry. Moultry não forneceu mais detalhes sobre a rapariga e a Reuters não pôde confirmar independentemente o seu relato.

Tzi, o pai da rapariga que desapareceu, contactou a polícia da Enterprise em 3 de Fevereiro, depois de ela não ter regressado a casa. A polícia emitiu um alerta âmbar, um aviso público quando a polícia acredita que uma criança está em perigo.

Lançaram também uma caça ao homem para Alvaro Cucul, 21 anos, outro migrante guatemalteco e trabalhador SMART por volta dessa altura, com quem Tzi acreditava que ela poderia estar. Utilizando dados de geolocalização de telemóveis, a polícia localizou Cucul e a rapariga num parque de estacionamento em Atenas, Geórgia.

A rapariga disse aos agentes que Cucul era um amigo e que eles tinham viajado para lá para procurar outras oportunidades de trabalho. Cucul foi preso e mais tarde deportado, de acordo com pessoas familiarizadas com a sua deportação. Cucul não respondeu a uma mensagem no Facebook da Reuters solicitando comentários.

Após o desaparecimento gerou cobertura noticiosa local, a SMART despediu vários trabalhadores menores de idade, de acordo com dois antigos empregados e outros locais familiarizados com a fábrica. As fontes disseram que a atenção da polícia suscitou receios de que as autoridades pudessem rapidamente reprimir outros trabalhadores menores de idade.

Tzi, o pai, também trabalhou em tempos na SMART e agora faz biscates nas indústrias da construção e silvicultura. Ele disse à Reuters que lamentava que os seus filhos tivessem ido trabalhar. A família precisava de qualquer rendimento que pudesse obter na altura, acrescentou ele, mas agora está a tentar seguir em frente.

"Tudo isso acabou agora", disse ele. "As crianças não estão a trabalhar e no Outono vão estar na escola".

