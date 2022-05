Subsidiária do Google na Rússia deve pedir falência após congelamento de seus recursos

Apoie o 247

ICL

Reuters - A subsidiária russa do Google planeja declarar falência depois que as autoridades confiscaram sua conta bancária, impossibilitando a continuidade das operações, disse um porta-voz do Google nesta quarta-feira.

O Google está sob pressão na Rússia há meses por não excluir conteúdo que Moscou considera ilegal e por restringir o acesso a algumas mídias russas no YouTube, mas o Kremlin até agora parou de bloquear o acesso às suas plataformas .

"A apreensão das autoridades russas da conta bancária do Google Rússia tornou insustentável o funcionamento de nosso escritório na Rússia, incluindo empregar e pagar funcionários baseados na Rússia, pagar fornecedores e fornecedores e cumprir outras obrigações financeiras", disse um porta-voz do Google.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O Google Rússia publicou um aviso de sua intenção de declarar falência."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um canal de TV de propriedade de um empresário russo sancionado disse em abril que oficiais de justiça apreenderam 1 bilhão de rublos (US$ 15 milhões) do Google por sua falha em restaurar o acesso à sua conta do YouTube, mas esta é a primeira vez que a gigante de tecnologia dos EUA diz que seu banco a conta como um todo foi apreendida.

O Google não confirmou imediatamente se foi a apreensão desses fundos que levou à sua intenção de declarar falência ou se outras apreensões ocorreram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O banco de dados do Serviço Federal de Oficiais de Justiça da Rússia listou duas apreensões desde meados de março, sem especificar os valores, além de outras multas e taxas de execução.

O serviço confirmou que havia apreendido ativos e propriedades do Google.

Uma nota publicada no registro oficial da Rússia, Fedresurs, na quarta-feira, disse que a subsidiária do Google estava: "enviando um aviso da intenção de se declarar insolvente (falida)".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Desde 22 de março de 2022, prevê a sua própria falência e incapacidade de cumprir as suas obrigações pecuniárias, exigências de indemnizações por indemnizações e (ou) a remuneração do pessoal a trabalhar ou anteriormente sob contrato de trabalho, e (ou) a obrigação de fazer pagamentos obrigatórios dentro do prazo prescrito", disse a nota.

O Google, que interrompeu a grande maioria de suas operações comerciais na Rússia após Moscou enviar dezenas de milhares de tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, disse que seus serviços gratuitos, incluindo Search, YouTube, Gmail, Maps, Android e Play, permaneceria disponível para usuários russos.

A Rússia disse na terça-feira que não planeja bloquear o YouTube do Google, apesar de repetidas ameaças e multas, reconhecendo que tal medida provavelmente prejudicaria os usuários russos e, portanto, deveria ser evitada. consulte Mais informação

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente-executivo da Rostelecom (RTKM.MM), Mikhail Oseevskiy, disse na quarta-feira que o Google estava operando normalmente no país, incluindo todos os seus servidores, informou a agência de notícias TASS.

Em dezembro, a Rússia entregou ao Google uma cobrança de 7,2 bilhões de rublos pelo que Moscou disse ser uma falha repetida na exclusão de conteúdo que a Rússia considera ilegal, a primeira penalidade baseada em receita nesse tipo de caso na Rússia.

Essa multa aumentou em 506 milhões de rublos devido a uma taxa de execução, mostraram os dados dos oficiais de justiça.

A receita da subsidiária russa em 2021 foi de 134,3 bilhões de rublos, mostrou o banco de dados Spark da agência de notícias Interfax de empresas russas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE