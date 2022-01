Sudão: primeiro-ministro volta a deixar o cargo

Hamdok anunciou a renúncia após não conseguir formar um consenso para avançar com o processo de transição edit

RFI e Reuters - O Sudão voltou a ficar sem primeiro-ministro com nova demissão do cargo de Adballah Hamdok, no domingo (2). O poder em Cartum volta a ficar concentrado nas mãos dos militares.

Desde o golpe de Estado de 25 de Outubro de 2021, 57 manifestantes teriam morrido, segundo um sindicato de médicos pró-democracia.

Segundo a ONU, houve também registros de jornalistas sendo espancados e até detidos, além de cortes da rede telefônica e da Internet.

Hamdok, um economista e ex-oficial da ONU amplamente respeitado pela comunidade internacional, foi primeiro-ministro em um acordo de compartilhamento de poder entre militares e civis que seguiu a derrubada do ex-líder Omar al-Bashir em 2019.

Os militares dissolveram seu governo em um golpe em outubro, mas ele retornou um mês depois com um acordo que o encarregava de formar um novo governo de tecnocratas antes das eleições de 2023.

Hamdok anunciou a renúncia após não conseguir formar um consenso para avançar com o processo de transição. Ele pediu diálogo para chegar a um novo acordo para a transição.

