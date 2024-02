Suécia planeja encerrar investigação sobre explosões dos gasodutos Nord Stream

Apoie o 247

(Sputnik) - A Procuradoria-Geral sueca planeja anunciar a terminação da investigação sobre as explosões nos gasodutos Nord Stream nos próximos dias, pois foi impossível identificar os suspeitos, relatou o jornal Suddeutsche Zeitung nesta terça-feira (6), citando fontes.

No mês passado, o Wall Street Journal relatou, citando investigadores europeus, que autoridades polonesas haviam sido lentas em fornecer informações cruciais sobre o movimento dos suspeitos por trás das explosões no gasoduto Nord Stream em solo polonês e retiveram evidências sobre este desenvolvimento.

Os gasodutos Nord Stream, construídos para entregar gás sob o Mar Báltico da Rússia para a Alemanha, foram atingidos por explosões em setembro de 2022. A Nord Stream AG disse que o dano foi sem precedentes e era impossível estimar o prazo para os reparos. Dinamarca, Alemanha e Noruega excluíram a Rússia de suas investigações sobre os ataques, levando Moscou a iniciar sua própria investigação. Oficiais russos caracterizaram os ataques como terrorismo internacional.

Ainda não foram anunciados resultados oficiais das investigações, mas o jornalista investigativo americano ganhador do Prêmio Pulitzer, Seymour Hersh, publicou um relatório em fevereiro de 2023, dizendo que as explosões foram organizadas pelo governo dos EUA com a assistência das autoridades da Noruega. Washington negou qualquer envolvimento no ataque.

