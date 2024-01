Suíça diz que presidente de Israel foi alvo de queixas criminais em Davos por crimes de guerra em Gaza

"As queixas criminais serão examinadas de acordo com o procedimento usual", disse o gabinete do procurador-geral da Suíça edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters - Promotores suíços confirmaram nesta sexta-feira que o presidente de Israel, Isaac Herzog, foi alvo de queixas criminais durante sua visita ao Fórum Econômico Mundial em Davos, já que Israel é acusado de cometer crimes de guerra em Gaza.

"As queixas criminais serão examinadas de acordo com o procedimento usual", disse o gabinete do procurador-geral da Suíça, acrescentando que entraria em contato com o Ministério das Relações Exteriores da Suíça para examinar a questão da imunidade do indivíduo em questão.

continua após o anúncio

Em teoria, países terceiros não têm jurisdição criminal sobre os atuais chefes de Estado, chefes de governo e ministros das Relações Exteriores de outros países.

O gabinete do procurador-geral da Suíça não revelou detalhes sobre a natureza e o número das reclamações, nem quem as apresentou.

continua após o anúncio

Um porta-voz do gabinete de Herzog não comentou a declaração dos promotores suíços, dizendo apenas que ele foi a Davos para apresentar a posição de Israel sobre a situação em Gaza.

Herzog falou no Fórum Econômico Mundial na quinta-feira, onde pediu à comunidade internacional que rejeitasse as alegações de genocídio contra Israel.

continua após o anúncio

Herzog disse na semana passada que não havia "nada mais atroz e absurdo" do que a ação movida pela África do Sul na Corte Internacional de Justiça (CIJ) acusando Israel de genocídio contra os palestinos em Gaza.

Ao apresentar seu caso, a África do Sul citou Herzog e outras autoridades israelenses que, segundo o país africano, expressaram intenção genocida contra os palestinos.

continua após o anúncio

A ofensiva israelense na Faixa de Gaza, lançada após um ataque mortal de militantes do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro, deslocou a maior parte dos 2,3 milhões de habitantes do enclave e causou uma grave crise humanitária.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: