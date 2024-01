Suíça sediará cúpula de paz ucraniana a pedido de Zelensky

Apoie o 247

247 - A Suíça concordou nesta segunda-feira (18) em sediar uma cúpula da paz sobre a 'fórmula de Kiev' para acabar com o conflito na Ucrânia a pedido do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, informou a agência Reuters.

"A pedido do presidente ucraniano, a Suíça concordou em realizar uma cúpula sobre a fórmula da paz", disse o governo suíço. "Mais detalhes estão sendo trabalhados no momento".

Em fala ao lado da sua correspondente suíça, Viola Amherd, em uma entrevista coletiva em Berna, Zelensky não apresentou uma lista extensa dos participantes da cúpula que está sendo planejada. Nesse sentido, ele exortou os países do Sul Global a condenarem a Rússia.

"Estamos abertos a todos os países que respeitam nossa soberania e integridade territorial na cúpula da paz, então tirem suas conclusões sobre quem convidaremos", disse Zelensky.

"Gostaríamos que o Sul Global estivesse presente… é importante para nós mostrar que todo o mundo é contra a agressão da Rússia e que o mundo inteiro é a favor de uma paz justa".

Nem Zelensky e nem Amherd forneceram detalhes sobre quando ou onde na Suíça a cúpula será realizada. Afirmaram que suas equipes começariam a organizá-la a partir de terça-feira.

Zelensky viajou à Suíça para encontros com líderes mundiais no Fórum Econômico Mundial de Davos.

Nesta segunda, Zelensky disse que a China, uma das principais aliadas da Rússia, tinha um “grande papel” no mundo e queria que Pequim participasse.

"Gostaríamos muito que a China estivesse envolvida em nossa fórmula (da paz) e também na cúpula", disse. "Mas nem tudo depende dos nossos desejos".

O Kremlin rechaçou nesta segunda-feira as negociações em Davos sobre a 'fórmula de Kiev' para a paz na Ucrânia, dizendo que nada seria alcançado porque a Rússia não fazia parte das discussões.

"Isso é simplesmente falar por falar", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, quando perguntado sobre as discussões sobre a Ucrânia em Davos. "Esse processo não pode ter como objetivo alcançar nenhum resultado específico pela razão óbvia -- não estamos participando. Sem nossa participação, qualquer discussão não tem perspectiva de resultados".

Em novembro de 2022, Zelensky revelou sua iniciativa de paz de 10 pontos, apelidada de 'fórmula de paz'. Incluiu uma troca de prisioneiros com a Rússia, garantias de segurança para a Ucrânia e um regresso às fronteiras anteriores a 2014. Moscou tem afirmado continuamente que está aberto a negociações de paz, desde que Kiev reconheça os ganhos territoriais que as forças russas obtiveram desde o lançamento da 'operação militar especial'.



A Rússia lançou a sua 'operação militar especial' na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. As delegações russa e ucraniana participaram em várias rondas de conversações de paz desde então, mas as negociações acabaram por chegar a um impasse. Em outubro de 2022, Zelensky assinou um decreto declarando que Kiev não poderia manter conversações de paz enquanto Vladimir Putin fosse presidente da Rússia.

