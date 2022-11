Sunak vai a Kiev e anuncia nova ajuda militar do Reino Unido à Ucrânia com ênfase em defesa aérea

Apoie o 247

Sputnik - Em sua primeira visita a Kiev neste sábado (19), o novo primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, prometeu continuar o firme apoio à Ucrânia – que era o foco de seus antecessores – e anunciou um novo pacote de defesa aérea para ajudar a abater drones russos.

O novo pacote no valor de € 50 milhões (R$ 319 milhões) incluirá armas antiaéreas e tecnologia como radares para combater ataques de drones. O Reino Unido também disse que aumentaria o treinamento que oferece às Forças Armadas da Ucrânia.

"Enquanto as Forças Armadas da Ucrânia conseguem repelir as forças russas no terreno, os civis estão sendo bombardeados do ar. Hoje [19] estamos fornecendo uma nova defesa aérea, incluindo armas antiaéreas, radar e equipamento antidrone, e intensificando o apoio humanitário para o inverno frio e rigoroso que se aproxima", disse o premiê segundo a Reuters.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, postou um vídeo dos dois se encontrando em Kiev e saudou o apoio contínuo de Londres.

Obrigado, Rishi Sunak, com amigos como você ao nosso lado, estamos confiantes em nossa vitória. Ambas as nossas nações sabem o que significa defender a liberdade

Sunak, que foi ex-ministro das Finanças, assumiu o cargo no mês passado, após a curta gestão de Liz Truss. Truss e seu antecessor, Boris Johnson, fizeram do apoio público à Ucrânia uma parte importante de sua agenda, uma promessa que Sunak manteve.

Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação militar especial para desmilitarização e desnazificação da Ucrânia.

