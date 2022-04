Suposto corpo de rapper é exposto em boate durante funeral e choca web

Goonew foi encontrado com marcas de tiros no dia 18 de março, no estado americano de Maryland edit

Metrópoles - O rapper Goonew, de 24 anos, assassinato a tiros em março, teve um funeral pra lá de polêmico no último domingo (3/4), em uma boate de Washington, nos Estados Unidos. Batizado de The Final Show — o show final, em tradução livre —, o evento supostamente expôs o corpo do cantor embalsamado, com direito a roupas, óculos escuros e até uma coroa. O caso está sendo investigado pela polícia.

A administração da boate Bliss alegou que não foi informada do suposto corpo e que ainda não sabe se ele era real ou não.

Goonew foi encontrado com marcas de tiros no dia 18 de março, em District Heights, cidade localizada no estado americano de Maryland. Familiares acreditam que ele tenha sido alvo de latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

