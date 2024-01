Suprema Corte analisará recurso de Trump contra desqualificação no Colorado

Apoie o 247

247 - A Suprema Corte dos Estados Unidos (EUA) disse que ouvirá um caso histórico para determinar se o ex-presidente Donald Trump pode concorrer à presidência. Juízes concordaram em aceitar o recurso de Trump contra a decisão do Colorado de retirá-lo das eleições de 2024 naquele estado por causa da invasão do Capitólio, sede do Congresso, em 6 de janeiro de 2021, em Washington, capital norte-americana. A informação foi publicada nesta sexta-feira (5) pela BBC.

A 14ª Emenda da Constituição dos EUA proíbe qualquer pessoa que tenha "se envolvido em insurreição ou rebelião" de ocupar cargos federais, mas advogados do ex-presidente argumentam que a regra não se aplica ao presidente. A decisão dividida por 4-3 do tribunal superior do Colorado no mês passado marca a primeira vez na história dos EUA que a 14ª Emenda foi usada contra uma candidatura presidencial no país.

A defesa de Trump afirmou que "a decisão da Suprema Corte do Colorado privaria inconstitucionalmente milhões de eleitores no Colorado e provavelmente seria usada como modelo para privar dezenas de milhões de eleitores em todo o país".

