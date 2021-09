Suprema Corte de Justiça de El Salvador autoriza reeleição de Bukele

A autoridade da Corte é contestada no país edit

247 - A Suprema Corte de Justiça de El Salvador autorizou a candidatura à reeleição em 2024 do presidente Nayib Bukele. A autoridade da Corte é contestada no país. Em maio, o Congresso, controlado por Bukele, aprovou a destituição dos cinco juízes da Câmara Constitucional e do procurador-geral, Raúl Melara.

A nova Câmara Constitucional da Corte determinou que “uma pessoa que exerça a Presidência da República e não tenha sido presidente no período imediatamente anterior participa da disputa eleitoral por uma segunda ocasião”, diz a sentença.

A decisão contraria o artigo 152 da Carta Magna de El Salvador, que proibe a reeleição de quem "tiver exercido a presidência da República por mais de seis meses consecutivos, ou não, ou dentro do período imediato anterior, ou dentro dos últimos seis meses anteriores ao início do mandato presidencial".

Além da possibilidade de reeleição, Bukele prepara uma reforma para ampliar o mandato presidencial de cinco para seis anos. Eduardo Bolsonaro é um admirador dos métodos do presidente salvadorenho. (Com informações do Estadão).

