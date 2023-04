Suprema Corte dos EUA mantém acesso a pílulas abortivas

Juízes concederam pedidos de emergência do Departamento de Justiça edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Suprema Corte dos Estados Unidos bloqueou nesta sexta-feira (21) novas restrições impostas por tribunais a uma pílula abortiva. A decisão representou vitória ao presidente Joe Biden, defensor do acesso ao medicamento.

Juízes concederam pedidos de emergência do Departamento de Justiça e do fabricante da pílula, Danco Laboratories, para suspender uma liminar de 7 de abril emitida por um juiz distrital do Texas, Matthew Kacsmaryk.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.