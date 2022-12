Suprema Corte dos EUA mantém restrições de fronteira da era pandêmica

Apoie o 247

27 Dez (Reuters) - A Suprema Corte dos Estados Unidos manteve nesta terça-feira (27) uma ordem da era pandêmica que permite que autoridades estadunidenses expulsem rapidamente imigrantes capturados na fronteira dos Estados Unidos com o México, a fim de considerar se 19 estados podem contestar o fim da política.

O tribunal, com uma votação de 5 a 4, atendeu ao pedido de um grupo republicano de procuradores-gerais de estados para suspender a decisão de um juiz que invalidava a ordem de emergência de saúde pública conhecida como Título 42, enquanto considerava se eles poderiam intervir para contestar a decisão.



Os estados argumentaram que suspender a política poderia levar a um aumento nas passagens de fronteira, que já batem recordes. O tribunal disse que ouviria argumentos sobre a política em sua sessão de fevereiro. A decisão é esperada até o final de junho.



"Parte meu coração que tenhamos que continuar esperando", disse Miguel Colmenares, um imigrante venezuelano na cidade mexicana de Tijuana, na fronteira, ao ouvir sobre a decisão do tribunal.



"Não sei o que vou fazer, não tenho dinheiro e minha família está esperando por mim", disse o homem de 27 anos.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que o governo Biden respeitaria a decisão, mas acrescentou que o Título 42 não deve permanecer em vigor indefinidamente.

“Para realmente consertar nosso sistema de imigração falido, precisamos que o Congresso aprove medidas abrangentes de reforma da imigração”, disse ela.



O juiz da Suprema Corte dos EUA John Roberts membro da maioria conservadora de 6 a 3 do tribunal, emitiu em 19 de dezembro uma suspensão administrativa temporária mantendo o Título 42 enquanto o tribunal considerava se deveria manter a política em vigor por mais tempo. Antes de seu pedido, a apólice havia expirado em 21 de dezembro.



O juiz conservador Neil Gorsuch juntou-se aos três membros liberais do tribunal --os juízes Sonia Sotomayor, Elena Kagan e Ketanji Brown Jackson-- discordando da ordem de terça-feira, que Gorsuch chamou de "imprudente".



Ele questionou por que o tribunal estava correndo para ouvir uma disputa relacionada a "decretos de emergência que sobreviveram ao prazo de validade" e disse que a única razão plausível era porque os estados alegavam que o Título 42 ajudaria a mitigar uma "crise de imigração".



“Mas a atual crise de fronteira não é uma crise de Covid”, escreveu Gorsuch em um parecer acompanhado por Jackson. "E os tribunais não deveriam perpetuar éditos administrativos projetados para uma emergência apenas porque os funcionários eleitos falharam em lidar com uma emergência diferente".

O Título 42 foi implementado pela primeira vez em março de 2020 sob o comando do ex-presidente republicano Donald Trump no início da pandemia de Covid-19.

O presidente dos EUA, Joe Biden, um democrata, manteve as restrições em vigor por mais de um ano depois de assumir o cargo em 2021, apesar de prometer se afastar das políticas rígidas de imigração de Trump.



Os agentes da Patrulha de Fronteira dos EUA prenderam um recorde de 2,2 milhões de migrantes na fronteira sudoeste no ano fiscal de 2022, que terminou em 30 de setembro. Quase metade dos presos foram rapidamente expulsos sob o Título 42.



O governo Biden tentou suspender o Título 42 depois que as autoridades de saúde dos EUA disseram em abril que o pedido não era mais necessário para impedir a propagação do Covid-19, mas foram bloqueados por um juiz federal na Louisiana --indicado por Trump-- em resposta a uma desafio legal liderado por republicanos.



Enrique Lucero, diretor de assuntos de migração em Tijuana, disse que era "absurdo" que o Título 42 permanecesse em vigor, observando que a cidade tinha um grande acúmulo de requerentes de asilo nos EUA.



"Esta medida tem que desaparecer mais cedo ou mais tarde", disse ele.



Um grupo de migrantes em busca de asilo representado pela American Civil Liberties Union (ACLU) processou o governo dos EUA por causa da política, argumentando que as expulsões para o México os expunham a sérios danos, como sequestros ou agressões.



Nesse caso, o juiz distrital dos EUA Emmet Sullivan em Washington, DC, ficou do lado dos migrantes em 15 de novembro e decidiu que o Título 42 era ilegal.



Sullivan, indicado pelo ex-presidente democrata Bill Clinton, disse que o governo falhou em mostrar que o risco de os migrantes espalharem o Covid-19 era "um problema real". Ele disse que o governo também falhou em avaliar os danos que os requerentes de asilo enfrentariam com a ordem do Título 42.

O governo Biden buscou tempo para se preparar para o fim da política, momento em que os migrantes poderiam mais uma vez, como faziam antes da pandemia, solicitar asilo na fronteira. Sullivan deu até 21 de dezembro.

Insatisfeito com a decisão do tribunal de primeira instância, um grupo republicano de procuradores-gerais do estado procurou intervir para continuar defendendo a política no tribunal. Quando um tribunal federal de apelações em 16 de dezembro se recusou a permitir que eles interviessem e suspendeu a ordem de Sullivan, eles levaram o assunto à Suprema Corte.



“É decepcionante que o governo Biden esteja disposto a sacrificar a segurança das famílias americanas para fins políticos”, disse o procurador-geral republicano do Arizona, Mark Brnovich, que lidera a defesa do Título 42.

Reportagem de Nate Raymond em Boston Reportagem adicional de Lizbeth Diaz na Cidade do México Edição de Aurora Ellis e Rosalba O'Brien

