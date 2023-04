Suprema Corte dos EUA preserva amplo acesso a pílula abortiva

Apoie o 247

ICL

Reuters - A Suprema Corte dos Estados Unidos bloqueou nesta sexta-feira novas restrições impostas por tribunais inferiores a uma pílula abortiva amplamente utilizada, uma decisão bem receida pelo presidente Joe Biden enquanto seu governo defende o amplo acesso à droga na mais recente batalha legal sobre questões reprodutivas direitos nos Estados Unidos.

Os juízes, em uma breve ordem, concederam pedidos de emergência do Departamento de Justiça e do fabricante da pílula, Danco Laboratories, para suspender uma liminar de 7 de abril emitida pelo juiz distrital dos EUA, Matthew Kacsmaryk, no Texas. A ordem do juiz teria limitado bastante a disponibilidade do mifepristone enquanto o litígio prossegue em um desafio de grupos antiaborto à aprovação regulatória federal da pílula.

"Como resultado da suspensão da Suprema Corte, o mifepristone continua disponível e aprovado para uso seguro e eficaz enquanto continuamos essa luta nos tribunais", disse Biden em comunicado divulgado pela Casa Branca.

"As apostas não poderiam ser maiores para as mulheres em toda a América. Vou continuar a lutar contra os ataques politicamente motivados à saúde das mulheres", acrescentou Biden.

Os juízes conservadores Clarence Thomas e Samuel Alito discordaram publicamente da decisão. Alito, em um breve parecer, escreveu que o governo e a Danco não demonstraram que poderiam sofrer "danos irreparáveis".

O governo de Biden está tentando defender o mifepristona diante das crescentes proibições e restrições ao aborto decretadas pelos estados liderados pelos republicanos desde que a Suprema Corte em junho de 2022 anulou a histórica decisão Roe v. Wade de 1973 que legalizou o procedimento em todo o país. Alito foi o autor dessa decisão.

O caso atual agora retorna ao Tribunal de Apelações do 5º Circuito dos EUA, com sede em Nova Orleans, que deve ouvir os argumentos em 17 de maio. O lado perdedor após as regras do 5º Circuito pode recorrer do caso de volta à Suprema Corte.

A Food and Drug Administration (FDA), a agência dos EUA que garante a segurança de produtos alimentícios, medicamentos e dispositivos médicos, aprovou a mifepristona em 2000. uma droga perigosa.

A mifepristona é tomada com outra droga chamada misoprostol para realizar o aborto medicamentoso, que responde por mais da metade de todos os abortos nos Estados Unidos. A droga tem outros usos, incluindo a gestão de abortos espontâneos.

Erik Baptist, advogado do grupo conservador de direitos religiosos Alliance Defending Freedom, que representa os opositores da pílula, disse: "Nosso caso, que busca colocar a saúde das mulheres acima da política, continua de forma acelerada nos tribunais inferiores".

O caso poderia minar a autoridade reguladora federal sobre a segurança dos medicamentos.

“Continuo apoiando a aprovação do mifepristona baseada em evidências pela FDA, e meu governo continuará a defender a autoridade especializada e independente da FDA para revisar, aprovar e regular uma ampla gama de medicamentos prescritos”, disse Biden.

Uma advogada da Danco, Jessica Ellsworth, disse que a decisão da Suprema Corte "preserva o acesso crucial a um medicamento usado por milhões de pacientes" depois que tribunais inferiores causaram "caos generalizado".

O 5º Circuito em 12 de abril se recusou a bloquear as restrições ordenadas por Kacsmaryk, mas interrompeu uma parte da ordem do juiz que teria suspendido a aprovação do mifepristona pela FDA e efetivamente retirado do mercado.

A Suprema Corte agiu poucas horas antes de seu prazo auto-imposto de 23h59 EDT na sexta-feira (0359 GMT no sábado), antes que as restrições do mifepristone de Kacsmaryk entrassem em vigor. Alito, que lida com questões de emergência decorrentes de um grupo de estados, incluindo o Texas, emitiu na semana passada uma pausa temporária da liminar de Kacsmaryk até quarta-feira e depois a estendeu por mais dois dias.

Um ex-ativista jurídico cristão nomeado para o cargo pelo ex-presidente Donald Trump, Kacsmaryk tinha um longo histórico de oposição ao aborto antes que o Senado dos EUA o confirmasse em 2019 para um cargo vitalício como juiz federal.

Um desafio ao FDA

Grupos antiaborto liderados pela recém-formada Alliance for Hippocratic Medicine e quatro médicos antiaborto processaram a FDA em novembro.

A FDA considerou a mifepristona segura e eficaz, conforme demonstrado ao longo de décadas de uso por milhões de americanos, com efeitos adversos extremamente raros.

Grupos de direitos ao aborto elogiaram a decisão da Suprema Corte na sexta-feira, mas observaram que o caso está em andamento.

"Ainda não estamos fora de perigo", disse a presidente do Centro de Direitos Reprodutivos, Nancy Northup.

As restrições, se tivessem entrado em vigor, teriam revertido as ações da FDA nos últimos anos para facilitar o acesso à mifepristona. Essas ações incluem, em 2021, permitir a distribuição por correio e, em 2016, aprovar seu uso até 10 semanas de gravidez em vez de sete semanas, reduzir a dosagem necessária e reduzir o número de consultas médicas presenciais de três para uma.

Os rótulos atuais dos medicamentos para mifepristona teriam que ser ajustados para levar em conta os limites restaurados de seu uso no que poderia ter sido um processo de meses, disseram o Departamento de Justiça e a Danco.

Em sua discordância, Alito recuou contra essa possibilidade, dizendo que não ocorreria "a menos que o FDA optasse por usar seu critério de execução para impedir a Danco, e os documentos dos requerentes não fornecem nenhuma razão para acreditar que o FDA faria essa escolha".

As restrições também teriam suspendido a aprovação da versão genérica da pílula feita pela GenBioPro Inc.

Desde a decisão da Suprema Corte do ano passado, 12 estados dos EUA estabeleceram proibições definitivas, enquanto muitos outros proíbem o aborto após um certo período de gravidez. A última ação liderada pelos republicanos ocorreu na Flórida, onde o governador Ron DeSantis assinou em 13 de abril uma lei que proíbe a maioria dos abortos após seis semanas de gravidez.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.