Suprema Corte inglesa contraria ONU e reconhece Guaidó como presidente para roubar ouro da Venezuela

247 - A Suprema Corte do Reino Unido reconheceu Juan Guaidó como presidente “interino” da Venezuela, cargo ao qual ele se autoproclamou sem respaldo popular, apoiado apenas na Assembleia Nacional eleita em 2015, mas que já foi dissolvida e substituída pela atual Assembleia Nacional Constituinte — que foi eleita pelo povo.

Assim, a Inglaterra reiterou sua política de roubo de 31 toneladas de metais preciosos venezuelanos guardados no Banco da Inglaterra. Apesar de não definir oficialmente quem pode decidir sobre o ouro guardado no país europeu — se é o Banco Central legítimo, definido pelo governo de Nicolás Maduro, ou o BCV fajuto, apontado pelo falso parlamento — a decisão favorece o roubo dos metais precioso pelos ingleses, numa política de boicote ao governo venezuelano.

Nas redes sociais, Guaidó comemorou a decisão da Supremo Corte inglesa, afirmando que, com essa decisão do Judiciário inglês, “o ouro das reservas internacionais continuará protegido no Banco da Inglaterra” e que “a ditadura não poderá saqueá-los como fez com os fundos públicos causa esta crise humanitária”.

Na realidade, o governo Maduro foi eleito diversas vezes por eleições democráticas e a “crise humanitária” na Venezuela foi colocada pelas sanções dos Estados Unidos, o boicote internacional do imperialismo e campanha golpista liderada por Guaidó e a oposição no país latino-americano.

A especialista em política internacional e jornalista Natália Urban, no Twitter, lembrou que a decisão da Suprema Corte do Reino Unido, reconhecendo Guaidó como presidente legítimo da Venezuela, contraria a decisão da Assembleia Geral da ONU.

Contrariando a Assembleia Geral da ONU, que reconheceu @NicolasMaduro como presidente da Venezuela. A corte suprema britânica reconheceu Guaidó como chefe de estado, portanto cabe a ele decidir o que acontecerá com as reservas de ouro venezuelano que estão no Banco da Inglaterra https://t.co/sJtvTdRTDi — Nathália Urban (@UrbanNathalia) December 20, 2021

