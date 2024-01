Suprema Corte irá definir se Trump poderá concorrer às eleições presidenciais

Mesmo três anos depois, os acontecimentos fundamentais na invasão do Capitólio ainda são alvo de discordâncias no campo político dos EUA edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Mesmo três anos depois, os acontecimentos fundamentais da invasão do Capitólio, estabelecidos através de depoimentos de testemunhas oculares, milhares de horas de filmagens, centenas de acusações e uma das mais extensas investigações da história federal e do Congresso, ainda são alvo de discordâncias no campo político.

De acordo com informações da BBC, por conta do episódio, a Suprema Corte dos Estados Unidos anunciou que vai estudar um caso decisivo para definir se Donald Trump pode ou não concorrer às eleições presidenciais de 2024. Uma das questões que o Tribunal terá de resolver é se uma alteração constitucional do século XIX pode desqualificar Trump para concorrer como candidato.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: