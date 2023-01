Suprimentos petrolíferos da Rússia por via marítima atingem maior nível desde meados de 2022

O fluxo de petróleo russo por via marítima está aumentando, apesar de perdas recentes edit

Sputnik - Com a proibição da venda à União Europeia do petróleo russo por via marítima e por oleodutos, a Rússia está aumentando os transportes para outros destinos, escreve a Bloomberg.

O fluxo de petróleo russo por via marítima está aumentando, apesar de perdas recentes, relatou na segunda-feira (30) a agência norte-americana Bloomberg.

As exportações do hidrocarboneto russo cresceram assim na semana até sexta-feira (27), recuperando a maior parte das perdas da semana anterior. Apenas os volumes transportados pelo Ártico caíram.

A média móvel de carregamentos russos em quatro semanas atingiu seu maior nível desde junho de 2022, em cerca de 3,34 milhões de barris diários, enquanto as receitas também aumentaram em 16%, ou US$ 8 milhões (R$ 40,91 milhões).

A Índia, China e a Turquia se tornaram os principais destinos das exportações de petróleo da Rússia.

No entanto, apesar de reconhecer que a Rússia encontrou clientes para o petróleo cru rejeitado pela União Europeia, Bloomberg expressa ceticismo de que Moscou conseguirá fazer o mesmo para produtos petrolíferos refinados, que também sofrerão um embargo de Bruxelas.

Em 5 de dezembro a União Europeia proibiu a compra de petróleo russo transportado por via marítima, apenas permitindo exceções para certos Estados-membros no Centro e Leste da Europa até 2024, que poderão seguir recebendo o hidrocarboneto da Rússia por oleoduto. Os produtos petrolíferos também deixarão de poderem ser vendidos no sábado (5).

Bruxelas também decidiu impor com o G7 tetos de preços para o petróleo das duas variedades.

