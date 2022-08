Surpreendidos, militares de Taiwan tentam abater drone chinês com pedras (VÍDEO)

As imagens que, inicialmente, acreditava-se terem sido registradas por um drone das forças chinesas, foram captadas durante o início da noite do dia 16 de agosto edit

Sputnik - Nesta quarta-feira (24), o Exército de Taiwan confirmou que um vídeo mostrando supostos militares da ilha surpreendidos foi gravado por um drone chinês operado por civis.

De acordo com a agência de notícias CNA, as imagens que, inicialmente, acreditava-se terem sido registradas por um drone das forças chinesas, foram registradas durante o início da noite do dia 16 de agosto.

O Exército de Taiwan, citado pela mídia, observou que o Batalhão da Guarnição de Lieyu tomou uma "medida apropriada para repelir o drone ao lançar medidas de contravigilância conforme os procedimentos padrão".

O Ministério da Defesa confirmou a veracidade de uma foto que está circulando nas redes sociais chinesas. O ministério afirmou que a foto foi tirada pelas lentes de um drone do ELP que sobrevoava Kinmen na tarde de 16 de agosto. Eles ressaltaram que os soldados interceptaram o drone imediatamente.

Em Taiwan, é uma prática comum disparar pedras de advertência para repelir drones chineses e evitar medidas consideradas mais agressivas, como a interceptação, para prevenir uma maior escalada das tensões no estreito.

