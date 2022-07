Suspeito de ataque no desfile de 4 de julho em Chicago fugiu com multidão em roupas femininas

Apoie o 247

ICL

HIGHLAND PARK, Illinois, (Reuters) - O homem acusado de atacar um desfile de 4 de julho em um subúrbio de Chicago comprou seu rifle legalmente, disparou mais de 70 tiros de um telhado e vestiu roupas femininas para se misturar à multidão que fugia depois, disseram autoridades locais na terça-feira.

O suspeito, Robert E. Crimo III, de 21 anos, se entregou à polícia na segunda-feira, horas após o ataque em Highland Park, Illinois, no qual seis pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas.

Entre os mortos estavam Nicholas Toledo, um avô mexicano de 70 anos que comemorava com sua família entre a multidão que agitava bandeiras no desfile de segunda-feira, e Jacki Sundheim, professor de uma sinagoga próxima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Autoridades disseram a repórteres que o suspeito planejou o ataque por várias semanas e disparou contra a multidão aleatoriamente. As autoridades ainda estavam considerando quais acusações criminais apresentar. Não ficou imediatamente claro se Crimo tinha um advogado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Crimo tem tatuagens faciais distintas e usava roupas femininas na segunda-feira em um aparente esforço para mascarar sua identidade, disse Chris Covelli, porta-voz do escritório do xerife do condado de Lake, a repórteres.

"Ele se misturou com todos os outros enquanto eles corriam, quase como se ele fosse um espectador inocente também", disse Covelli. O suspeito fugiu para a casa de sua mãe nas proximidades, e depois pegou emprestado o carro de sua mãe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Autoridades disseram que não sabiam o motivo do tiroteio em um bairro predominantemente judeu, mas não tinham evidências de qualquer base antissemita ou racista. Os investigadores estavam revisando vídeos que ele havia feito cheios de imagens violentas.

O suspeito utilizou para o ataque um fuzil de alta potência, semelhante a um AR-15, que ele deixou cair no local.

Ele tinha um rifle semelhante no carro de sua mãe, que estava dirigindo quando foi detido pela polícia, e possuía outras armas em sua casa, todas compradas legalmente em Illinois, disseram autoridades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A prefeita de Highland Park, Nancy Rotering, disse que a comunidade de 30.000 habitantes ainda está em choque.

"Esta tragédia nunca deveria ter chegado à nossa porta", disse ela à NBC News. "Como uma cidade pequena, todo mundo conhece alguém que foi afetado diretamente por isso e, é claro, todos ainda estamos cambaleando."

O presidente Joe Biden ordenou que as bandeiras dos EUA fossem hasteadas a meio mastro em luto até o pôr do sol de sábado.

A Suprema Corte dos EUA afirmou no mês passado o direito constitucional de portar armas em público em uma decisão que tornou mais fácil para os grupos pró-armas derrubarem os regulamentos modernos sobre armas. Desde então, rejeitou uma decisão de um tribunal inferior que mantém a proibição de Maryland de armas de assalto.

Uma série de tiroteios em massa renovou o debate nos EUA sobre segurança de armas.

O Congresso aprovou no mês passado sua primeira grande reforma federal de armas em três décadas, fornecendo financiamento federal para estados que administram leis de "bandeira vermelha" destinadas a remover armas de pessoas consideradas perigosas.

A lei não proíbe a venda de fuzis de assalto ou revistas de alta capacidade, mas dá alguns passos na verificação de antecedentes, permitindo o acesso a informações sobre crimes significativos cometidos por jovens.

SUSPEITO DE 21 ANOS

Rotering, a prefeita da cidade, disse que conheceu o suspeito quando ele era um garotinho e um escoteiro e ela era uma líder dos escoteiros.

"O que aconteceu? Como alguém ficou tão bravo, tão odioso?" ela disse. "Nossa nação precisa conversar sobre esses eventos semanais envolvendo o assassinato de dezenas de pessoas com armas obtidas legalmente".

O pai do suspeito, Bob Crimo, dirigiu o Bob's Pantry and Deli em Highland Park por pelo menos 18 anos, de acordo com um perfil de negócios do Chicago Tribune. Bob Crimo fechou a delicatessen em 2019 antes de concorrer sem sucesso contra Rotering para prefeito de Highland Park.

Postagens de mídia social online escritas pelo suspeito ou seu alias rapper, Awake The Rapper, muitas vezes retratavam imagens ou mensagens violentas.

Um videoclipe postado no YouTube em Awake The Rapper mostrava desenhos de uma figura de palito segurando um rifle na frente de outra figura espalhada no chão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE