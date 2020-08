Suspeito de corrupção, rei emérito Juan Carlos I decide sair da Espanha

Rádio França Internacional - O rei emérito espanhol Juan Carlos I, ligado a uma investigação conjunta da promotoria suíça e do sistema de justiça espanhol sobre corrupção, anunciou sua decisão de deixar a Espanha em uma carta endereçada a seu filho, o atual rei Felipe VI. A carta foi divulgada pela Casa Real nesta segunda-feira (3).

"Sua Majestade, querido Felipe, com o mesmo desejo de servir a Espanha que inspirou meu reinado e diante da repercussão pública que certos eventos passados ​​em minha vida privada estão gerando (...) estou comunicando minha decisão pensada de me mudar para fora da Espanha", escreveu o soberano.

Juan Carlos, 82, indica em sua carta que toma essa decisão "para facilitar" o exercício das funções do monarca atual com "a tranquilidade e o sossego que sua grande responsabilidade exige".

Suspeita de corrupção de 100 milhões de dólares

Seis anos após sua abdicação, o rei emérito colocou a monarquia espanhola em uma situação complicada. A promotoria suíça e a justiça espanhola investigam a origem de 100 milhões de dólares (mais de R$ 500 milhões). Há uma suspeita de que Juan Carlos teria secretamente recebido esta soma da Arábia Saudita em uma conta na Suíça em 2008.

Os problemas do rei apareceram a partir de registros deixados por sua ex-amante Corina Larsen sobre dinheiro recebido por ele por meio de uma fundação em contas suíças.

De acordo com o periódico espanhol El Pais, o rei emérito não está sendo investigado no momento pela justiça suíça, embora fontes judiciais não descartem que seja no futuro.

No entanto, em solo espanhol, em junho a procuradora-geral do Estado, Dolores Delgado, decidiu que a promotoria do Supremo Tribunal deveria determinar se há indícios suficientes de que o chefe de estado anterior possa ter cometido algum crime desde que saiu do trono. Os crimes seriam de lavagem de dinheiro e crime fiscal.

Apesar do anúncio de saída do país, o advogado do rei emérito, Javier Sánchez-Junco, emitiu um comunicado em que assegura que seu cliente “permanece à disposição” da Justiça.

Filho agradece a decisão

Em resposta ao anúncio de Juan Carlos, o rei Felipe transmitiu a seu pai "seu sincero respeito e gratidão por sua decisão", segundo a declaração da Casa Real.

O comunicado real termina com um parágrafo em que o rei enfatiza "a importância histórica do reinado de seu pai, como um legado e trabalho político e institucional de serviço à Espanha e à democracia; e ao mesmo tempo ele deseja reafirmar os princípios e valores em que se baseia, dentro da estrutura de nossa Constituição e do resto do sistema jurídico ".

