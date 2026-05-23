Suspeito de disparar contra a Casa Branca é assassinado

247 - Agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos mataram, neste sábado (23) um suspeito que, segundo a corporação, abriu fogo contra um posto de segurança nos arredores da Casa Branca, em Washington. O presidente Donald Trump estava na residência oficial no momento do episódio, mas não foi atingido. As informações são da CNN.

Segundo a apuração preliminar citada por um porta-voz do Serviço Secreto, a pessoa se aproximou de um ponto de controle localizado do lado de fora da Casa Branca pouco antes das 18h, no horário local, e começou a atirar contra os agentes. Os oficiais revidaram, atingiram o suspeito, e ele morreu posteriormente em um hospital da região.

“Durante o tiroteio, um pedestre também foi atingido por disparos. Ainda não está claro se o pedestre foi atingido pelos disparos iniciais do suspeito ou durante a troca de tiros subsequente”, afirmou o porta-voz do Serviço Secreto.

De acordo com uma autoridade policial ouvida pela reportagem, o pedestre atingido está em estado crítico. Nenhum agente do Serviço Secreto ficou ferido. A Casa Branca informou que Trump foi comunicado sobre o caso pela equipe de segurança presidencial.

Disparos provocaram confinamento de jornalistas

Repórteres que estavam nas dependências da Casa Branca relataram ter ouvido dezenas de tiros pouco depois das 18h. O episódio levou a um confinamento de cerca de 40 minutos para profissionais de imprensa presentes no complexo e provocou uma resposta imediata do Serviço Secreto.

Os disparos ocorreram quase uma hora depois de a Casa Branca informar, às 17h06, que Trump não teria novas aparições públicas no restante do dia. Naquele momento, parte dos jornalistas e funcionários da equipe de imprensa já havia deixado o local.

Integrantes da imprensa que estavam no gramado norte foram levados rapidamente para a sala de briefing. Dentro da Casa Branca, repórteres receberam orientação para se proteger, enquanto agentes do Serviço Secreto gritavam “abaixem-se” e alertavam sobre “tiros disparados”.

Após o incidente, agentes armados com rifles foram vistos no gramado norte e nas imediações da sala de imprensa. O bloqueio foi encerrado pouco depois das 18h45, no horário local.

FBI apoiou operação perto da Casa Branca

O diretor do FBI, Kash Patel, afirmou na rede X que a agência estava no local e prestava apoio ao Serviço Secreto na resposta ao episódio.

“O FBI está no local e apoia o Serviço Secreto na resposta aos tiros disparados perto dos terrenos da Casa Branca — atualizaremos o público assim que possível”, escreveu Patel.

A jornalista Selina Wang, correspondente-chefe da ABC News na Casa Branca, publicou um vídeo nas redes sociais mostrando o momento em que os disparos foram ouvidos e ela se abaixou para se proteger.

“Eu estava no meio de uma gravação no meu iPhone para um vídeo social no gramado norte da Casa Branca quando ouvimos os tiros. Pareciam dezenas de disparos. Fomos orientados a correr para a sala de briefing, onde estamos agora”, relatou.

Caso ocorre após outro episódio envolvendo segurança presidencial

O tiroteio ocorre menos de um mês depois de um episódio semelhante durante o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, quando repórteres e integrantes do governo Trump também precisaram se proteger após ouvirem disparos.

Naquele caso, segundo imagens de segurança citadas na apuração, o suspeito Cole Tomas Allen atravessou correndo um posto de controle com uma espingarda e trocou tiros com agentes do Serviço Secreto que o perseguiam. Ele se declarou inocente das acusações de tentativa de assassinato contra Trump e de outras imputações.

A Casa Branca, a Polícia Metropolitana de Washington e o Departamento de Bombeiros e Emergências Médicas de DC foram procurados para comentar o caso.