Suspeito por ataque a tiros na Alemanha é encontrado morto

Sputnik - O suposto autor dos ataques a tiros da quarta-feira (19) na cidade alemã de Hanau foi encontrado morto em sua casa nesta quinta-feira (20), informou a polícia do sudeste de Hessen.

Além do corpo do suspeito, a polícia afirma ter encontrado o corpo de uma outra possível vítima no imóvel. A polícia local divulgou a informação nesta quinta-feira (20) através de sua conta oficial no Twitter.

❗ #Update nach #Schießerei in #Hanau ❗



Mutmaßlicher Täter wurde leblos an seiner Wohnanschrift in #Hanau aufgefunden. Zudem entdeckten Spezialkräfte der Polizei dort eine weitere Leiche.



Die Ermittlungen dauern an.



Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere Täter. February 20, 2020

"​O suspeito pelo ataque foi encontrado morto em sua casa em Hanau. Além disso, as forças especiais da polícia também encontraram mais um corpo lá. A investigação está em andamento. No momento, não há sinais de que possa haver mais agressores".

No noite da quarta-feira, um atirador desconhecido abriu fogo contra dois bares em Hanau. Segundo a polícia, os ataques deixaram ao menos 10 pessoas mortas e outras cinco gravemente feridas.