Suspensão da Rússia de agência da ONU para o turismo abriria precedente perigoso, diz porta-voz do secretário-geral

Sputnik - A possível suspensão da participação da Rússia na Organização Mundial de Turismo (OMT), agência da Organização das Nações Unidas (ONU), pode se tornar um precedente perigoso, disse Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU.

"O secretário-geral [António Guterres] não tem nenhum papel ou autoridade sobre a Organização Mundial de Turismo, que é uma agência especializada do sistema da ONU. No entanto, ele acredita que isso poderia abrir um precedente perigoso ao funcionamento do sistema multilateral", disse Dujarric, em entrevista à Sputnik.

No dia 8 de março, o Conselho Executivo da Organização Mundial de Turismo (OMT) decidiu promover uma reunião extraordinária em sua assembleia geral para discutir a possível suspensão da Rússia devido à operação militar na Ucrânia.

"A guerra nunca é a solução, nem agora, nem nunca. No entanto, é claro que nem todos concordam com esse ideal", afirmou na ocasião o secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili, conforme noticiou a agência EFE. "Por esta razão, a OMT deve falar alto e claro, e eu o faço como seu porta-voz: se você é membro da organização, você se compromete com nossas regras e deve abraçar nossos valores. Portanto, membros que vão contra nossos objetivos terão que enfrentar as consequências".

Esta foi a primeira vez na história da OMT que o conselho executivo se reuniu para tratar de um pedido desta natureza, segundo a própria organização.

De acordo com o terceiro artigo de seu estatuto, os princípios fundamentais da OMT são "a promoção e o desenvolvimento do turismo com vistas a contribuir para o desenvolvimento econômico, a compreensão internacional, a paz, a prosperidade e o respeito universal, e a observância dos direitos humanos".

Para concretizar uma eventual suspensão da Rússia, a assembleia precisará contar com o apoio de dois terços dos 160 países que formam a organização.

No Conselho Executivo, que possui 35 países, a proposta teve 72% dos votos a favor.