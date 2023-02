Sy Hersh cita ameaças dos EUA de impedir fornecimento de gás russo e diz ser óbvio que Washington explodiu Nord Stream

Apoie o 247

ICL

WASHINGTON, 13 de fevereiro (Sputnik) - O jornalista investigativo vencedor do Prêmio Pulitzer Seymour Hersh disse nesta segunda-feira (13) que as conclusões de sua reportagem sobre o envolvimento de Washington nas explosões no gasoduto Nord Stream são óbvias diante das ameaças anteriores do presidente Joe Biden e da subsecretária de estado dos EUA para Assuntos Políticos, Victoria Nuland, de impedir o fornecimento do gás russo.



Hersh lembrou que Biden e Nuland alertaram abertamente a Rússia meses antes do ataque que a questão do gasoduto seria 'resolvida' se Moscou lançasse uma operação militar na Ucrânia.



"Eu não sei o que alguém estava pensando, mas eu sei o que isso significa. Isso é chamado de ameaça. Então você está me perguntando como você encontrou esta história? Você sabe que um amigo meu colocou desta forma... você está, na verdade, desconstruindo o óbvio. O que mais era?” disse Hersh em uma entrevista de rádio.



Na quarta-feira, Hersh publicou uma reportagem dizendo que mergulhadores da Marinha dos EUA durante os exercícios Baltops da Otan no verão de 2022 plantaram explosivos para destruir os gasodutos Nord Stream, que a Noruega ativou três meses depois. Segundo a reportagem, Biden decidiu sabotar o Nord Stream após mais de nove meses de discussões secretas com a equipe de segurança nacional.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.