Tabloide britânico pede perdão por publicar inverdades sobre roubo de fórmula de vacina pela Rússia

Sputnik - O tabloide britânico Daily Express corrigiu um artigo publicado na segunda-feira (11) que afirmava falsamente que a "Rússia copiou a fórmula da vacina da AstraZeneca [contra a COVID-19] e a usou para ajudar a desenvolver sua própria vacina".

Na atualização, a mídia afirma que a matéria "continha informações falsas", observando que a expertise do grupo que criou a vacina russa Sputnik V, o Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya, é de conhecimento público.

O tabloide britânico pede desculpas pela publicação da falsa alegação de roubo e procura "esclarecer as coisas" publicando a resposta oficial do Fundo Russo de Investimentos Diretos (RFPI, na sigla em russo), que financiou o desenvolvimento da Sputnik V.

"A Sputnik V é baseada em uma plataforma [de vetor de] adenovírus humano bem estudada, cuja eficácia e segurança foram comprovadas ao longo de décadas. Desenvolvedores da Sputnik V, o Centro Gamaleya utilizou a mesma plataforma adenoviral humana para suas pesquisas pioneiras anteriores ao longo dos anos, incluindo vacinas contra ebola em 2017 e MERS em 2019, para desenvolver rapidamente a vacina russa contra COVID-19. Em contraste, a AstraZeneca usa vetor adenoviral de chimpanzé para sua vacina em vez do vetor humano usado pela Sputnik V", lê-se na nota do RFPI, reproduzida no tabloide.

As alegações de que um espião russo roubou uma fórmula de vacina da AstraZeneca para criar a Sputnik V, a primeira vacina contra o novo coronavírus registrada no mundo, foram publicadas originalmente por outro tabloide britânico, The Sun.

O Kremlin rejeitou as alegações como "não científicas", enquanto o RFPI detalhou porque tais declarações eram falsas. Contudo, The Sun ainda não retirou o artigo que contém as alegações falsas e, em vez disso, publicou outra falsidade alegando que a Rússia não apenas copiou a fórmula da AstraZeneca, como rotineiramente rouba segredos comerciais do Reino Unido.

