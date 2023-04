Taipé: 10 aviões da China atravessaram linha mediana do estreito de Taiwan

Dez aeronaves da China cruzaram a linha mediana do estreito de Taiwan, comunicou no sábado (1º) o Ministério da Defesa de Taiwan edit

Sputnik - O Ministério da Defesa de Taiwan informou sobre a aproximação de dez aeronaves chinesas da ilha, após um incidente semelhante com nove aviões.

Dez aeronaves da China cruzaram a linha mediana do estreito de Taiwan, comunicou no sábado (1º) o Ministério da Defesa de Taiwan.

O ministério detalhou no seu relatório diário que nove caças e um drone militar chineses cruzaram a linha mediana nas 24 horas até às 06h00 de 1º de abril, horário local (17h00 de 31 de março, no horário de Brasília). Taipé reclama o espaço até o ponto central do estreito de Taiwan como pertencendo a si.

Em resposta, Taiwan teria enviado aeronaves para alertar os aviões chineses, enquanto seus sistemas de mísseis os monitoravam.

Na sexta-feira (31) nove aeronaves chinesas cruzaram a linha mediana para realizar patrulhas de prontidão de combate.

A China vê Taiwan como uma província renegada que um dia se reunificará com o território continental. As relações com os países ocidentais, particularmente os EUA, têm se deteriorado em meio ao seu cada vez maior apoio à ilha, entre outras questões. Após a Nancy Pelosi, então presidente da Câmara dos Representantes dos EUA (2019-2022), ter visitado Taiwan em agosto de 2022, Pequim intensificou as manobras militares em torno do território autogovernado.

