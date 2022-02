Taiwan diz que caças chineses entraram em sua zona de defesa aérea

Apoie o 247

ICL

Sputnik - A Força Aérea de Taiwan alertou nesta quinta-feira (24) que nove aeronaves chinesas entraram em sua zona de defesa aérea.

As aeronaves voaram em uma área a nordeste das Ilhas Prata, controladas por Taiwan. A frota de nove aviões chineses era composta por oito caças J-16 de fabricação chinesa, além de um avião de reconhecimento Y-8.

O J-16 é um caça multifunção e um dos aviões mais novos da frota chinesa, com mais de 150 aeronaves em operação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Taiwan disse que colocou forças de patrulha aérea para expulsar os aviões chineses e monitorar a situação. Mísseis de ataque terra-ar foram colocados em estado de alerta por prevenção.

As entradas de aviões militares chineses em Taiwan são bastante comuns. Em janeiro, a China colocou cerca de 54 aviões militares perto de Taiwan, com 39 aeronaves voando simultaneamente ao sudoeste do país insular.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na ocasião, bombardeiros H-6 e um Y-8 de patrulha marítima estiveram na região.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE