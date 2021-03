Taiwan diz que está fabricando mísseis de longo alcance capazes de atingir a China

247 - Falando no parlamento de Taiwan na quinta-feira (25), o ministro da Defesa, Chiu Kuo-cheng, disse que a pesquisa e o desenvolvimento de mísseis "nunca pararam" e que produz mísseis de longo alcance capazes de atingir a China.

“O programa de mísseis está sendo desenvolvido pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Chung-Shan de Taiwan. No início deste mês, ele realizou uma série de seis testes de mísseis para coincidir com exercícios militares de um mês do Exército de Libertação do Povo da China no Estreito de Taiwan, declarou o ministro segundo a RT.

Leng Chin-hsu, o diretor do instituto Chung-Shan, disse aos legisladores de Taiwan que um míssil terrestre de longo alcance já havia entrado em produção, com três outros mísseis de longo alcance também em desenvolvimento. Ele não forneceu detalhes sobre o alcance do míssil, dizendo que “não era conveniente” fazê-lo.

Não houve reação imediata das autoridades em Pequim ao anúncio de Taiwan. A China, no entanto, advertiu recentemente, no final de janeiro, que "elementos da 'independência de Taiwan' que brincam com fogo vão se queimar", acrescentando que "'independência de Taiwan' significa guerra". A China considera Taiwan uma província separatista.

