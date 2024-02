Taiwan elege presidente do parlamento considerado pró-Pequim

Han Kuo-yu, do Kuomintang (KMT), venceu a eleição para o cargo de presidente do parlamento edit

247 - O parlamento de Taiwan elegeu nesta quinta-feira (1) um ex-candidato presidencial do maior partido de oposição como seu novo presidente, que será responsável por receber parlamentares estrangeiros visitantes e que, segundo o partido governista, é pró-China, informa a Reuters.

No mês passado, Lai Ching-te, do Partido Democrático Progressista (DPP, na sigla em inglês), venceu a eleição presidencial, mas o partido perdeu sua maioria no Parlamento. A China, que reivindica Taiwan, considera o DPP como separatista.

De acordo com o sistema presidencialista de governo de Taiwan, o presidente que nomeia o primeiro-ministro, embora, sem a maioria no parlamento, o DPP tenha que trabalhar com a oposição para aprovar sua agenda legislativa.

Han Kuo-yu, do maior partido de oposição, o Kuomintang (KMT), que perdeu por grande margem a eleição presidencial para Tsai Ing-wen, do DPP, em 2020, venceu a eleição para o cargo de presidente do parlamento.

Uma das funções mais importantes dele é receber os muitos parlamentares estrangeiros que visitam Taiwan, como a então presidente da Câmara dos Deputados dos EUA Nancy Pelosi, em 2022, uma viagem que levou a China a lançar grandes exercícios militares ao redor da ilha depois que ela partiu.

Durante a campanha eleitoral, Lai disse que, se Han se tornasse presidente do parlamento, ele levaria prefeitos do KMT para visitar a China e se encontrar com autoridades chinesas. O DPP também veiculou um anúncio de televisão acusando Han de ser pró-China.

